Рабочая неделя в Петербурге начнется с метели

Санкт-Петербург, 3 февраля. Синоптики прогнозируют в понедельник осадки в виде мокрого снега в Петербурге, сообщили в Северо-Западном УГМС.

3 февраля ожидается небольшая метель, температура воздуха будет околонулевой. Ночью возможно похолодание до 4 градусов мороза, передает интернет-телевидение «Город+».

Как уточняет издание «Петербургский дневник», атмосферное давление стабильно, на дорогах возможна гололедица. Ветер усилится до 17 метров в секунду.

В этом году зима на редкость теплая и бесснежная. Метеорологи считают, что первая половина февраля все-таки будет напоминать настоящую зиму, возможны небольшие морозы.