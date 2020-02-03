Двое пассажиров напали на таксиста с ножом и угнали авто в Ленобласти

Санкт-Петербург, 3 февраля. Двое пассажиров угнали автомобиль таксиста в Ленобласти, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В полицию поступило заявление от гражданина Кыргызстана 1974 года рождения. По его словам, между ним и пассажирами произошел конфликт в деревне Новосаратовка.

Один из пассажиров пригрозил ножом и распылил мигранту в лицо содержимое газового баллончика. После чего хулиганы сели в автомобиль и скрылись.

Полиция разыскивает подозреваемых: девушку 1991 года рождения и ее сожителя 1979 года рождения.