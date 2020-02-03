Пьяный петербуржец изнасиловал жену на глазах у детей

Санкт-Петербург, 3 февраля. Пьяный мужчина изнасиловал жену в присутствии детей в Петербурге, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в ночь на 2 февраля в доме по Пискаревскому проспекту. Отчим в состоянии алкогольного опьянения дебоширил и избивал мать троих детей.

Полиция задержала неработающего хулигана, составлен административный протокол. Позднее женщина подала заявление о том, что муж изнасиловал ее в присутствии несовершеннолетних детей.

Правоохранители возбудили уголовное дело.