Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Происшествия

Пьяный петербуржец изнасиловал жену на глазах у детей

38
0 Оставить комментарий

Пьяный петербуржец изнасиловал жену на глазах у детей

Санкт-Петербург, 3 февраля. Пьяный мужчина изнасиловал жену в присутствии детей в Петербурге, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в ночь на 2 февраля в доме по Пискаревскому проспекту. Отчим в состоянии алкогольного опьянения дебоширил и избивал мать троих детей.

Полиция задержала неработающего хулигана, составлен административный протокол. Позднее женщина подала заявление о том, что муж изнасиловал ее в присутствии несовершеннолетних детей.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Новости партнеров

Новости партнеров