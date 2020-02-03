Таксист-мигрант изнасиловал пьяную пассажирку под Гатчиной

Санкт-Петербург, 3 февраля. Таксист изнасиловал пассажирку в Гатчинском районе, сообщил источник Федерального агентства новостей.

2 февраля в полицию обратилась женщина 1973 года рождения. Она заявила, что таксист применил к ней грубую физическую силу и изнасиловал в салоне автомобиля Skoda.

По словам заявительницы, она находилась в алкогольном опьянении. Жительница Гатчинского района не запомнила приметы подозреваемого.

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