Неизвестный попытался развратить двух школьниц в Тихвине

Санкт-Петербург, 3 февраля. Неизвестный пытался развратить двух девочек в коридоре общежития в Тихвинском районе Ленинградской области, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В полицию обратились две жительницы города Тихвина, заявив, что 30 января и 1 января неизвестный пытался совершить действия развратного характера в отношении их дочерей 2005 и 2009 года рождения.

Правоохранители задержали неработающего мужчину 1983 года рождения. Материалы направлены в Следственный отдел по Ленобласти, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.