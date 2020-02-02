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Угроза распространения огня из горящего «Лениздата» в Петербурге снята пожарными

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Угроза распространения огня из горящего «Лениздата» в Петербурге снята пожарными

Санкт-Петербург, 2 февраля. Пожар в «Лениздат» в Санкт-Петербурге локализован, распространение огня прекращено, сообщили в пресс-службе городского главка МЧС.

Начальник управления Алексей Аникин уточнил, что локализовать возгорание удалось спустя два часа после поступления сообщения о ЧП.

«В 09.12 поступило сообщение о возгорании, в 09.16 к месту прибыло первое подразделение. В 11.25 пожар был локализован», — рассказал он. 

По словам Аникина, локализовать пожара было сложно из-за того, что внутри «Лениздата» помещения были разделены перегородками, поэтому пожару был присвоен второй ранг сложности. Сейчас угрозы распространения огня нет, идет дальнейшее тушение огня. Информации о погибших и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. 

 

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