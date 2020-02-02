Беглов и Фурсенко обсудили выполнение нацпроектов в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 февраля. Петербургский губернатор Александр Беглов в рамках рабочего визита в Москву обсудил с помощником президента РФ Андреем Фурсенко выполнение национальных проектов «Образование» и «Наука». Соответствующую информацию передает пресс-служба Смольного.

Александр Беглов подчеркнул, что благодаря реализации регионального проекта «Современная школа» появились возможности для улучшения оснащения коррекционных школ. В частности, в 11 средних образовательных учреждениях установят новое оборудование и материалы для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Об этом пишут «Невские новости».

Благодаря проекту «Молодые профессионалы» колледжи и техникумы оснастят оборудованием для освоения востребованных профессий. В рамках работы по реализации нацпроекта «Наука» Смольный, Политех, ИТМО и «Газпром нефть» подписали соглашение о создании научно-образовательного центра «Искусственный интеллект в промышленности». Кроме того, планируется возведение центра мирового уровня в области сетей 5G.