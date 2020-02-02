Появились фото и видео с места пожара в БЦ «Лениздат» в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 февраля. Появились фотографии и видео с места пожара в бизнес-центре «Лениздат» в Петербурге.

Серьезное возгорание, ранг которого в связи с угрозой распространения огня повысили до второго, произошло в бизнес-центре «Лениздат» в воскресенье утром. На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС — семь пожарных машин и 31 человек личного состава. «Невские новости» публикуют фото и видео с места пожара.

По предварительным данным, возгорание произошло на четвертом этаже здания. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В настоящее время сотрудники пожарной службы продолжают бороться с огнем. Выясняются все обстоятельства и причины ЧП.

Информации о пострадавших и погибших к настоящему моменту не поступало.