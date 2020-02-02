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Пожар произошел в здании бизнес-центра «Лениздат» в Петербурге

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Пожар произошел в здании бизнес-центра «Лениздат» в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 февраля.  Пожару присвоен второй ранг опасности. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по городу и Ленобласти.

По данным ведомства, 2 февраля в центре Северной столицы произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 09.12. Отмечается, что к 09.25 ему присвоили ранг № 2 в связи с угрозой распространения огня.

Как уточняют «Невские новости», общая площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Причина возгорания в настоящее время неизвестна. Сведений о жертвах и пострадавших нет.

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Источник: «Невские новости»
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