Жителей Петербурга предупредили о тумане и мокром снеге в воскресенье

Санкт-Петербург, 2 февраля. Жителей Северной столицы предупредили, что в воскресенье город накроет густой туман. По данным синоптиков, в Петербурге ожидается мокрый снег с ветром. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Как отметили метеорологи, в городе на Неве 2 февраля ожидается облачная погода. Кроме того, утром начнется снег с дождем, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

Также синоптики предупредили петербуржцев и гостей города об усилении ветра. Ожидается, что днем столбики термометров покажут до 4 градусов выше ноля, ночью — до одного градуса ниже ноля. Так, водителей предупредили о скользкой дороге из-за гололедицы.