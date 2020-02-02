Коммунальные службы вышли на уборку снега в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 февраля. Петербургские коммунальные службы были приведены в полную готовность заранее и уже приступили к уборке снега с улиц города.

Очередной снегопад начался в Петербурге 1 февраля. На очистку улиц вышли дворники и выехала спецтехника. В Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга отметили, что на улицах города весь день работали более 1100 дворников. На уборке снега было задействовано около 500 единиц техники. Ночью в городе продолжают работать 300 дворников и 822 единицы снегоуборочной техники.

Предыдущий снегопад накрыл Северную столицу в ночь с 27 на 28 января. Тогда плотный снежный покров образовался на дорогах, тротуарах и внутриквартальных территориях.