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Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в храм апостола Петра в Петербурге

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Неизвестный бросил «коктейлем Молотова» в храм апостола Петра в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 февраля. Неизвестный мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в храм апостола Петра в Петербурге. Камера наблюдения зафиксировала его действия.

Инцидент произошел в Невском районе Северной столицы. Сообщается, что бутылка с «коктейлем Молотова» попала в наружную стену. Пожара удалось избежать, передает «Московский комсомолец».

Правоохранительные органы занимаются поисками злоумышленника. С места происшествия следователи изъяли фитиль и пробку от бутылки.

Ранее сообщалось, что Тушинский суд Москвы вынес приговор 35-летнему москвичу Евгению Сенчину. Его осудили на два года и 11 месяцев колонии общего режима за поджог деревянного храма Иоанна Богослова в столичном районе, передает РИАМО.

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