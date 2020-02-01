Петербуржцев научили правильно пользоваться одноразовыми медицинскими масками

Санкт-Петербург, 1 февраля. Петербуржцам напомнили о необходимости и правилах использования медицинских масок. Роспотребнадзор рекомендует использовать средства индивидуальной защиты от заражения и распространения инфекций гриппа и ОРВИ.

Специалисты говорят, что следует носить маску, когда кто-то из близких заболел и нуждается в уходе. Кроме того, ее необходимо носить в местах большого скопления людей и не забывать менять ее каждые 3 часа. Отмечается, что если маска заметно увлажнилась, то ее также следует заменить, передает «Петербургский дневник».

«Одноразовая медицинская маска при правильном использовании - безопасный и эффективный метод профилактики заболевания и предотвращения распространения гриппа», — отметили в Роспотребнадзоре.

Специалисты напомнили, что при появлении симптомов респираторного заболевания не следует медлить с посещением врача. Кроме того, чтобы защитить окружающих от инфекции, следует заблаговременно надеть маску.

Ранее сообщалось, что Подмосковье принимает превентивные меры по борьбе с коронавирусом из Китая. В области ведутся активные работы по недопущению заражения граждан на территории нашей страны. Над этим трудится оперативный штаб, а в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Жуковский и на аэродроме Чкаловский внимательнее присматриваются к прилетающим, передает телеканал «360».