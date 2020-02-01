Санкт-Петербург, 1 февраля. Неизвестный одним ударом ножа лишил жизни водителя троллейбуса в Петербурге. Полиция ищет преступника. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

45-летний водитель троллейбуса сам позвонил в полицию. Он сообщил, что на него напал неизвестный и ранил ножом в парке на проспекте Стачек. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что злоумышленник немотивированно нанес мужчине удар холодным оружием. Водителя спасти не удалось, мужчина скончался до приезда бригады медиков, передают «Невские новости».

В данный момент правоохранители заняты поисками убийцы.

Ранее сообщалось, что в Омске задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в том, что он напал на свою беременную знакомую с ножом в подъезде одного из многоквартирных домов Новосибирска, передает издание «АиФ».