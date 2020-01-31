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Бастрыкин направил лучших следователей для выяснения причин обрушения СКК в Петербурге

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Бастрыкин направил лучших следователей для выяснения причин обрушения СКК в Петербурге

Москва, 31 января. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование обрушения спортивно-концертного комплекса «Петербургский», который унес жизнь одного человека.

На месте происшествия работают сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Петербургу. Они опрашивают свидетелей, изымают рабочую документацию и принимают остальные необходимые меры для установления обстоятельств трагедии.

«Глава ведомства поручил обеспечить тщательное исследование всех обстоятельств происшествия, обозначив, что при необходимости к их установлению будут привлечены следователи центрального аппарата СК России», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Напомним, что в пятницу неэксплуатируемое и подлежащее сносу здание СКК «Петербургский» обрушилось во время осуществления строительных работы. В результате погиб один из рабочих. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования и поручил региональному правительству предоставить семье рабочего всю необходимую помощь.

 

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Источник: Следственный комитет РФ
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