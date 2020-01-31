Подкаст «Невская проза» стал «мостиком» между петербургскими авторами и молодежью

Санкт-Петербург, 31 января. Проект «Невская проза» призван ликвидировать разрыв и стать «мостиком» между петербургскими авторами и молодежью, считает писатель, директор Дома писателей Петербурга Евгений Лукин. Его слова приводит корреспондент Федерального агентства новостей.

Презентация уникального проекта «Невская проза» состоялась в пятницу, 31 января, в «Книжной лавке писателей» в Петербурге. Как отметил главный редактор «Невских новостей» Тимофей Шабаршин ― издание выступает организатором проекта ― «Невская проза» является антологией современной литературы Северной столицы.

Участие в записи подкастов приняли уже более 20 петербургских писателей, по меньшей мере столько же пополнят их ряды в ближайшее время. Лукин рассказал, что авторы предпочитают выбирать небольшие и веселые истории, связанные с городом на Неве. Именно такие рассказы в формате подкаста могут привлечь молодежь, добавил директор Дома писателей.

«Чувствуется разрыв, когда посещаешь литературные мероприятия, отсутствие молодежи. Этот проект, которые делают «Невские новости», еще и призван ликвидировать расстояние, сделать мостик», — отметил Лукин.

Креативный директор «Невских новостей», автор проекта Виктория Черножукова подчеркнула, что еще одним важным преимуществом «Невской прозы» стала ее доступность для старшего поколения. Формат аудиокниги сделает произведения петербургских авторов досягаемыми для людей в пожилом возрасте и с ограниченными возможностями.

Писатель, заместитель председателя Союза писателей Петербурга Сергей Арно обратил внимание на еще одну важную цель проекта ― запечатлеть образ писателей современности для будущих поколений.

«Важность и значимость проекта заключается не только в том, что он открывает писателей, которых не все знают. Но еще важно, что это может запечатлеть уходящую натуру. Очень мне обидно, что не было этого проекта, когда был жив Борис Стругацкий. Сейчас много писателей в возрасте, если удастся сохранить их голос, их облик, это будет очень здорово и для следующих поколений, и для нас, как современников. Я считаю, что это очень значимый и необходимый проект», — отметил Арно.

Кроме того, в рамках проекта «Невская проза» планируется проводить личные встречи с писателями на площадке городских библиотек. Заведующий сектором культурных программ Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского Георгий Мазуркевич уверен, что проект будет «работать на вечность».

«С одной стороны, мы работаем на вечность — сохраняем в цифровом формате, с другой стороны, мы работаем на человеческом уровне. Потому что это те самые авторы, которым не хватало площадки или медиаресурсов для встречи с их потенциальными поклонниками», — добавил Мазуркевич.

Прослушать подкаст можно на сайте «Невских Новостей», в группе издания во «ВКонтакте», а также на платформах SoundCloud, Apple music и Google Подкасты. В пятницу, 31 января, был опубликован первый подкаст писателя Германа Садулаева.