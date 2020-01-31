Беглов распорядился помочь семье погибшего при обрушении СКК рабочего

Москва, 31 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким рабочего, который погиб при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский».

Градоначальник распорядился оказать помощь семье погибшего и принять меры для ликвидации последствий обрушения.

«Дал поручение срочно принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшего обрушения здания и недопущению людей на территорию спортивно-концертного комплекса», — пишет Беглов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что в пятницу обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса «Петербургский». При разборе завалов спасатели обнаружили тело 29-летнего рабочего, который не успел запрыгнуть в строительную люльку, когда здание начало разрушаться. Мужчина был опоясан страховочными тросами, но во время обрушения веревку перерезало.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту данной трагедии. Беглов, который в настоящее время находится в Москве, взял ситуацию с расследованием под личный контроль.