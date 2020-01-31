Петербургские авторы приняли участие в запуске уникального подкаста «Невская проза»

Санкт-Петербург, 31 января. Презентация уникального культурологического проекта «Невская проза» состоялась в пятницу, 31 января, в Петербурге. Участие в запуске проекта приняли петербургские писатели Сергей Арно, Евгений Лукин и Павел Алексеев, об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Организатором проекта выступили «Невские новости». Главный редактор издания Тимофей Шабаршин рассказал, что «Невская проза» — это антология современной петербургской литературы.

«Мы видим усталость людей от новостей, хотелось бы разбавить информационно-новостной поток чем-то таким, что не касалось бы новостей, событий и сиюминутной информации. Первым нашим проектом, но не единственным, является «Невская проза», — отметил Шабаршин.

Уникальность проекта заключается в том, что произведения будут читать сами авторы. Более того, запись аудиокниг ведется не в «стерильных» условиях студии, а в редакции, что делает звучание живым и естественным.

«Мы специально писали авторов не в студийных условиях, а в редакции со всеми шумами. Запись чистая, но она живая, чтобы не возникало у человека ощущения аудиокниги и стерильности. Это сделано специально, чтобы слушатель чувствовал, что будто бы находится рядом с писателем в обычной комнате, обычной обстановке», — добавил Шабаршин.

Писатель, председатель секции прозы Союза писателей Санкт-Петербурга Павел Алексеев стал одним из первых, кто принял участие в проекте. По словам прозаика, при прочтении книги глазами сложно уловить ту интонацию и посыл, которые хотел передать создатель произведения.

«Чем мне нравится этот проект, что мне кажется интересным, это то, что мы живем рядом с писателями, но мы не слышали, как они читают», — рассказал Алексеев.

В настоящий момент участие в проекте «Невская проза» приняли уже более 20 писателей. Прослушать подкаст можно на сайте «Невских Новостей», в группе издания во «ВКонтакте», а также на платформах SoundCloud, Apple music и Google Подкасты. В пятницу, 31 января, был опубликован первый подкаст писателя Германа Садулаева — рассказ из сборника «Зеркало атмы».