Беглов взял на контроль ситуацию с обрушением СКК «Петербургский»

Санкт-Петербург, 31 декабря. Губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился принять необходимые меры для предотвращения дальнейшего обрушения спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Беглов в настоящий момент находится с рабочим визитом в Москве, но ситуация с обрушением СКК находится на личном контроле губернатора. Он в оперативном режиме дал поручение начальнику главного управления МЧС по Северной столице Алексею Аникину срочно принять все необходимые меры для ликвидации последствий обрушения.

Губернатор инициировал всестороннее расследование случившегося и потребовал обратить особое внимание на соблюдение техники безопасности при проведении работ.

Ранее сотрудники Следственного комитета заявили о проведении доследственной проверки по факту обрушения конструкций СКК «Петербургский».