Спасатели нашли тело рабочего под завалами СКК в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 января. Спасатели нашли тело 29-летнего рабочего Матвея К., который не успел запрыгнуть в строительную люльку, когда рухнула крыша спортивно-концертного комплекса «Петербургский», сообщает источник Федерального агентства новостей.

Мужчина был опоясан страховочными тросами, но во время обрушения веревку перерезало. Сообщается, что вместе с ним работы проводили еще трое специалистов.

В городском управлении МЧС РФ сообщили, что площадь обрушения конструкций СКК «Петербургский» составила примерно 25-28 тысяч квадратных метров.

Сотрудниками Следственного комитета проводится доследованная проверка по факту случившегося. На месте происшествия проводится осмотр, опрашиваются свидетели и очевидцы.