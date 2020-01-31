Тургруппы из Китая перестали обслуживать в ресторанах Петербурга из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 31 января. Три петербургских ресторана китайской кухни перестали обслуживать туристические группы из Китая с 1 января 2020 года. Такое решение было принято до того, как границу с Дальним Востоком закрыли, а российских туристов стали эвакуировать домой.

Одно из заведений называется «Большой ресторан Цинь» и является крупнейшим рестораном китайской кухни в Европе. Заведение находится в Китайском деловом центре. Туда редко заходят случайные прохожие, потому что здание не видно с улицы. Заведение часто посещали туристические группы из Поднебесной. По словам владельцев, сейчас они не сотрудничают с туристами из Китая из-за вспышки коронавируса, передает «Петербургский дневник».

«Вообще мы ориентируемся не только на гостей из Китая, но и из других стран и, конечно, на россиян. Высокий сезон для нас – лето», — отметил владелец заведения.

«Гонконг» — это название еще одного заведения, где китайские делегации больше не обслуживают. Сотрудники ресторана встречают гостей в марлевых повязках и поясняют, что не работают только с туристическими группами.

«Мы с начала года не обслуживаем групповые туры из Китая, однако если гость путешествует самостоятельно, то мы его накормим вне зависимости от того, из какой страны он приехал», —рассказал официант заведения.

По имеющейся информации, подобных мер придерживаются и в ресторане «Пекин» на Большой Подьяческой улице.