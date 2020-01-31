Крыша СКК в Петербурге обрушилась при демонтаже здания вместе с рабочими

Санкт-Петербург, 31 января. Обрушение стен спортивно-концертного комплекса «Петербургский» попало на видео. Под завалами могут находится люди. Об этом сообщили в МЧС.

«Площадь неизвестна. Предварительно под завалами могут находиться рабочие», — сообщили в МЧС.

В сети появилось видео с места обрушения. На нем видно, что один из рабочих не смог вовремя добраться до платформы на тросах. Инцидент произошел во время демонтажа крыши, передают «Невские новости».

По предварительной информации, на месте происшествия уже работают спасатели.