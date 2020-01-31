Мемориальные таблички с демонтируемой арены СКК в Петербурге будут сохранены

Санкт-Петербург, 31 января. В Северной столице начался демонтаж спортивно-концертного комплекса, специалисты сохранят лишь мемориальные таблички и две скульптуры, украшающие вход. Об этом сообщили в пресс-службе ХК СКА

Пока не ясно, вернут ли памятные знаки на прежнее место, но таблички уже демонтированы и переданы на ответственное хранение. Есть вероятность того, что их вместе с скульптурами поместят в музей.

Сообщается, что рабочие будут демонтировать крышу СКК в течении всего дня. Специалисты приступили к работе рано утром. На кровле здания необходимо спилить 112 натяжных тросов. На каждый из них уходит около 20 минут, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Демонтаж здания должны завершить в течение месяца. Уточняется, что специалисты не будут использовать взрывчатку, а аккуратно и методично разберут конструкции без шума.

Ранее ФАН сообщал, что дизайн новой арены СКК на проспекте Гагарина будет представлен на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Согласно предложенному эскизу, вокруг арены будет создана парковая зона, а само строение будет гораздо больших размеров.