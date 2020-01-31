Беглов рассказал о поддержке многодетных семей в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о финансовой поддержке многодетных семей после индексации.

По его словам, на сегодняшний день в Петербурге насчитывается около 600 тысяч семей с детьми. Практическая каждая пятая из таких семей получает те или иные виды поддержки из регионального бюджета. Беглов отметил, что система государственной помощи родителям с детьми будет развиваться в дальнейшем, а социальные гарантии по инициативе российского лидера Владимира Путина могут быть закреплены в Конституции РФ.

В Петербурге действует система льгот для семей с детьми, а те из них, что нуждаются в материальной поддержке, могут рассчитывать на различные выплаты. Так, после индексации в начале 2020 года город выделяет 160 474 рубля многодетным семьям, количество которых существенно выросло за 2019 год.

«В нашем городе 45 тысяч многодетных семей. За прошлый год на семь тысяч многодетных семей стало больше», — рассказал Беглов.

Средства, выделяемые многодетным, можно потратить на лечение, детский оздоровительный отдых, дачное строительство и другие цели.

Ранее «Газета.ру» рассказала, что Путин поручил ввести выплату семьям с малым доходом на детей в возрасте от трех до семи лет.