Беглов напомнил жителям Петербурга, о праве на бесплатную няню

Санкт-Петербург, 31 января. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что женщины, родившие или усыновившие двух и более детей одновременно имеют право на социальную няню, работа которой будет оплачиваться из бюджета города.

Как утверждает петербургский губернатор, Северная столица стала фарватером системы «социальных нянь» в Российской Федерации. Няни каждый день в течение нескольких часов помогают многодетным семьям, причем их услуги оплачивается из городского бюджета. Для того, чтобы воспользоваться данной опцией, необходимо подать заявку в администрацию. По словам Беглова, количество многодетных семей в Санкт-Петербурге за прошлый год увеличилось на 7 тысяч.

«В нашем городе 45 тысяч многодетных семей. За прошлый год на 7 тысяч многодетных семей стало больше», — отметил губернатор.

Ранее Александр Беглов поручил провести работу по повышению комфортных условий проживания маломобильных групп населения. По всем районам города проведут инвентаризацию и выявят существующие недоработки в этом вопросе.