Санкт-Петербург, 30 января. «Невские новости» открывают уникальный культурологический проект «Невская проза». 31 января пройдет пресс-конференция, которая посвящена его началу.

«Невская проза» — серия подкастов, посвященная современной петербургской литературе. В каждом выпуске авторы будут читать свои произведения по собственному выбору.

Цель проекта не просто ознакомить аудиторию с творчеством современных петербургских авторов, но и сохранить авторское прочтение текста, уникальную авторскую интонацию, а также собрать полную аудиотеку записи голосов проживающих в Санкт-Петербурге литераторов.

В пресс-конференции будут участвовать директор Санкт-Петербургского Дома писателя Евгений Лукин, завсектором культурных программ Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского Г. Мазуркевич, председатель секции прозы П. Алексеев, председатель секции фантастики А. Балабуха и зампредседателя Союза писателей Санкт-Петербурга С. Арно, редактор отдела прозы журнала «Звезда» Е. Каминский, а также главред «Невских новостей» Т. Шабаршин и автор проекта В. Черножукова.

Пресс-конференция состоится 31 января в 15.00 в «Книжной лавке писателей» на Невском проспекте, 66. С заявками на получение аккредитации обращаться по электронной почте creative@nevnov.ru или телефону +7 981 722 50 48.