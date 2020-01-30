Полузащитник Роберт Мак досрочно покинул «Зенит»

Санкт-Петербург, 30 января. Словацкий футболист Роберт Мак покинул петербургский «Зенит» и перешел в турецкий «Коньяспор», сообщили в пресс-службе клуба.

Полузащитник играл за «Зенит» с 2016 года, он перешел из греческого ПАОКа. За сине-бело-голубых он сыграл 72 матча, в том числе 10 в текущем сезоне.

На счету Мака 14 мячей и 10 результативных передач. В прошлом сезоне вместе с петербургской командой он стал чемпионом России. Контракт словака действовал до июня 2020 года, но он осуществил переход раньше.

Подробности сделки неизвестны, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что футболисты «Зенита» улетели на сборы в Испанию. Александра Кокорина в их числе не оказалось. Скандальный спортсмен отказался перейти в аренду к «Сочи».