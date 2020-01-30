Станции мобильной связи вдоль М11 появятся к 2022 году

Санкт-Петербург, 30 января. Трасса М11 будет полностью покрыта мобильной сетью в ближайшие годы, заявил коммерческий директор региона «Северо-Запад» Tele2 Максим Иконников.

По словам представителя компании, строительство базовых станций уже началось. Он подчеркнул, что для компании важно обеспечить стопроцентное покрытие территории страны.

Полное покрытие М11 должны завершить к 2022 году. Частичное покрытие уже есть в Ленинградской, Новгородской, Московской областях, передает интернет-телевидение «Город+».

Напомним, что в 2019 году Tele2 обеспечила связью ЗСД.

Напомним, что в конце ноября 2019 года президент России Владимир Путин открыл трассу М11, которая связала Москву и Петербург. Глава государства проехал по трассе на отечественном лимузине Aurus.