Цех по переработке резины сгорел в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 января. Сильный пожар произошел в цехе по переработке резины на Октябрьской набережной в Петербурге, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Возгорание началось в 13.18, на место происшествия прибыли 60 спасателей. Сотрудники МЧС предотвратили распространение огня в 14.30. Позднее возгорание локализовали.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», площадь пожара составила 200 квадратных метров. К работе подключились сотрудники мобильной химико-радиометрической лаборатории.

По данным издания «Комсомольская правда — Петербург», информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что 27 января в подмосковной деревне произошел пожар. Под завалами сгоревшего частного дома нашли тело шестилетнего мальчика.