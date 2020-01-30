Прибывшая из Китая россиянка рассказала о ситуации с коронавирусом

Санкт-Петербург, 30 января. Россиянка, прилетевшая в Петербург из Китая, рассказала об атмосфере в стране на фоне вспышки коронавируса 2019-nCoV.

29 января в Северную столицу прибыли три рейса из Китая — с острова Хайнань, из Пекина и Чэнду. Время в полете прошло в тишине.

«Всегда было шумно. А сейчас все в масках, друг с другом не разговаривают», – рассказала девушка, ее слова приводит «Петербургский дневник».

Большинство пассажиров были в медицинских масках. Люди не снимали их даже после выхода из самолета.

Другая пассажирка рассказала, что «города опустели, все сидят дома». Из-за вспышки нового вируса даже отменили празднование Нового года.

По ее словам, «ситуация в стране тяжелая», растет число заболевших. Особенно угнетает информация о погибших от вируса.

При этом многие пассажиры уверяли, что в Китае нет паники. Они согласны, что ситуация тревожная, но не критическая. Власти заявляют, что предприняты все меры, чтобы остановить распространение вируса.

Напомним, что в конце декабря в КНР произошла вспышка нового вируса. Разработку вакцины ведут ученые России, США и Китая. В аэропортах по всему миру усилили меры безопасности. Специальное оборудование определяет пассажиров с повышенной температурой тела.

Ранее сообщалось, что Мостуризм обязал столичные гостиницы сообщать о прибытии новых китайских туристов. У отелей дежурят мобильные медицинские бригады для оказания помощи.