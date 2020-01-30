Полиция задержала группу молодых людей за хулиганство в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 30 января. Правоохранители задержали в Петербурге молодых людей за хулиганство, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 26 января, парни устроили массовую драку на Конюшенной площади. Пострадал уроженец Средней Азии 1993 года рождения, у него зафиксировали сотрясение головного мозга, закрытый черепно-мозговой перелом.

Еще один пострадавший получил химический ожог конъюктивы первой степени и ожог роговицы первой степени. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.

29 января правоохранители задержали подозреваемых — двух активистов националистического движения 2003 и 2000 года рождения и еще семерых молодых людей.

По данным правоохранителей, в ночь на 27 января произошла драка, которую спровоцировал один из нападающих. Он применил баллоны со слезоточивым газом. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.