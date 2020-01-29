Таблички «Здесь живет герой» установят на домах ветеранов в Петербурге

Москва, 29 января. Таблички «Здесь живет герой» установят на домах ветеранов в Санкт-Петербурге. Такая инициатива должна быть распространена по всей России. Об этом заявил депутат Госдумы VI и VII созывов, член фракции «Единая Россия» Сергей Вострецов.

Он принял участие в подведении итогов конкурса под названием «Здесь живет герой» 29 января в администрации Красносельского района. Депутат отметил, что к акции, которую провела при поддержке администрации школа искусств Красносельского района Петербурга, могут присоединиться каждый муниципалитет и каждый район.

В разговоре с корреспондентом «Невских новостей» Вострецов назвал Красносельский район особенной частью города, где «на рубеже Полежаевского парка в 1941 году была остановлена машина Вермахта — машина, которая прошла всю Европу и половину нашей страны».

«Эта победа вдохновила наш народ, помогла мобилизоваться и дать отпор фашистам. Память о героях жива в наших сердцах, и надо думать не только о тех, кого больше нет среди нас, но и о тех, кто жив», — подчеркнул депутат.

Он напомнил об инициативе российского президента Владимира Путина, который объявил о денежных выплатах ветеранам и труженикам тыла в размере 75 тысяч и 50 рублей соответственно. Это решение было принято в преддверии 75-летия Великой Победы.

Сергей Вострецов подчеркнул, что фронтовики и работники тыла в годы Великой Отечественной войны — это гордость и золотой фонд Российской Федерации. По его словам, в советское время на домах ветеранов висели красные звездочки, молодежь приходила в гости и помогала ветеранам.

В настоящее время некоторые люди, проживающие в многоквартирных домах, даже не предполагают, что живут рядом с ветеранами и участниками войны, которые ковали Великую Победу, посетовал Сергей Вострецов. Он выразил уверенность в том, что акцию «Здесь живет герой» необходимо реализовать на федеральном уровне. С точки зрения депутата, эта инициатива должна коснуться не только участников военных действий, но и всех тех, кто преодолел страшные годы войны.

Он обратился к Госдуме с предложением реализовать соответствующую идею в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.