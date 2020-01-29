Историк Шурыгина презентовала книгу о строительстве первых гаражей в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 января. Писатель Ольга Шурыгина представила уникальную книгу «Гаражи Петербурга 1900-1910-х годов. История архитектуры».

В центральной части Петербурга много красивых и культовых сооружений, которые нравятся туристам. По словам историка Шурыгиной, самим петербуржцам интересна техническая история городской архитектуры.

Они интересуются старинными парадными, каретниками, гаражами. Таким образом была написана первая книга о петербургских гаражах, пояснила автор.

Она добавила, что первый гараж в городе на Неве построили в 1899 году. Он был в собственности у князя Бориса Владимирова и находился в Царском Селе. С тех пор гаражей в Петербурге с каждым годом становилось все больше.

И такой тип помещения говорил о зажиточности его владельца, передает интернет-телевидение «Город +».

Ранее сообщалось, что петербургский краевед написал книгу об истории Купчино.