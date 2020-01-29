Всемирный конгресс рекламщиков пройдет в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 января. Всемирный конгресс Международной рекламной ассоциации пройдет в Петербурге с 27 по 29 мая 2020 года.

В мероприятии примут участие делегаты из 56 стран мира. По словам главы городского комитета по печати Владимира Рябовола, конгресс рекламщиков станет эффективной площадкой для выработки новых методов и стратегий коммуникационной отрасли.

В Петербурге ждут известных спикеров, общественников, журналистов. Конгресс является одним из самых крупных международных событий в стране в области рекламы.

Сопредседателем конференции выступил губернатор Петербурга Александр Беглов, пишет издание «Петербургский дневник».

Ранее Беглов предложил новые правила по освоению городского бюджета. Он напомнил, что бюджетная политика должна быть прозрачной и понятной для горожан.