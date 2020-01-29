Многодетная мать пожаловалась на детей мигрантов, тормозящих учебный процесс в школах

Санкт-Петербург, 29 января. Многодетная мать из Петербурга Ольга Лукоянова, пятеро детей которой учатся в школе, выступила за отдельную подготовку детей мигрантов к обучению в российских образовательных учреждениях.

Общественный деятель, руководитель службы сопровождения приемных семей, педагог, многодетная мама, директор центра родительской культуры «Светлица», руководитель учреждения «Ольгинские приюты» Ольга Лукьянова приняла участие в круглом столе о плюсах и минусах шестидневной учебной недели в школах Петербурга, который состоялся 29 января в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По мнению Лукояновой, шестидневка в школе — не настолько актуальная проблема, как совместное обучение в одном классе детей мигрантов и детей россиян.

«Сейчас во всех школах больших городов обучаются дети мигрантов. И проблема заключается в том, что это значительно тормозит учебный процесс. В первом классе, например, дети учатся читать и писать, им объясняют какие-то простейшие вещи, но ребенок, для которого русский язык не является родным, ничего не понимает. Он не может записать задание, учителю приходится останавливать урок, чтобы этому ребенку что-то объяснить, или педагог просит соседа по парте помочь отстающему. И от этого страдает весь класс», — заметила Ольга Лукьянова.

По ее словам, учитель вынужден дозировать информацию для всего класса, поскольку ориентируется на средний уровень учащихся.

«Из-за того, что в классе есть дети мигрантов, чей уровень значительно ниже остальных, уроки становятся неинтересными для детей с высоким уровнем и большими способностями. Есть психологические исследования, которые показывают, что если ребенок потерял интерес к учебе в начальной школе, то ему будет неинтересно учиться и в старшей. Если сильно постараться, то интерес восстановится. Но это очень сложно. Дети должны любить учиться с самого начала, и никто им не должен в этом мешать», — сказала Ольга Лукьянова в комментарии Федеральному агентству новостей.

Решением этой проблемы многодетная мать и активистка считает организацию подготовительных классов для не носителей языка с обязательным тестированием детей на способность воспринимать информацию в школе на уровне носителей. Она попросила присутствовавших на круглом столе законодателей рассмотреть эту инициативу.