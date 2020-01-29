Пиотровский рассказал о снижении числа посетителей Эрмитажа из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 29 января. Вспышка коронавируса в Китае повлияет на число посетителей Эрмитажа, заявил директор музея Михаил Пиотровский.

Руководство известного петербургского музея отмечает спад числа посетителей из азиатских стран. По словам Пиотровского, в начале 2020 года не стоит ждать китайских туристов.

«Для того, чтобы социальная программа Эрмитажа осуществлялась, нам нужно, чтобы кто-то платил полную цену», сказал директор музея, его слова передает телеканала «Санкт-Петербург».

Вспышка нового коронавируса повлияла на туристический поток из Китая в Петербург. Теперь туристам закрыли безвизовый въезд в Северную столицу.

Также Пиотровский рассказал, что в Барселоне хотят отменить выставку коллекции из Эрмитажа. По его словам, власти не уверены в коммерческом успехе экспозиции.

Директор одного из самых больших музеев мира добавил, что при такой постановке вопроса «не о чем разговаривать». Пиотровский заметил, что отправка коллекций в другие страны мира экономически невыгодна, но эта одна из важных форм популяризации русского искусства.