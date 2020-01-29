Петербуржцы не смогут избежать штрафов за парковку на газонах и в платной зоне с мая 2020

Санкт-Петербург, 29 января. Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев, возглавляющий рабочую группу для проработки возможных изменений в закон о штрафах за парковку на газонах, рассказал, когда автомобилисты-нарушители не смогут избежать справедливого наказания.

По словам петербургского парламентария, в мае 2020 года автолюбители, оставляющие свои машины в зоне платной парковки, не платя за нее, начнут получать штрафы. До сих пор этого не случалось потому, что МВД не предоставляло городу сведения о водителях-нарушителях, ссылаясь на закон о защите персональных данных.

«С мая проблема того, что невозможно оштрафовать тех, кто паркуется на платной парковке и не платит за это, будет решена, — заверил Алексей Цивилев корреспондента Федерального агентства новостей. — То есть законодательные пробелы к этому времени будут заполнены. А после этого можно будет расширить зону платной парковки в центре Петербурга».

Депутат ЗакС Петербурга обратил внимание и на то, что это же несовершенство законодательства не позволяет штрафовать автомобилистов, паркующихся на газонах.

«По факту, мы можем выписывать штрафы автомобилистам, паркующимся на газонах. Для этого есть городской закон, разработанный моим коллегой, председателем комитета по законодательству Денисом Четырбоком и мной», — отметил Цивилев.

Он напомнил, что этот региональный закон о штрафах на парковках пыталась оспорить в суде группа автоюристов, но в итоге суд встал на сторону законодателей.

«Сейчас мы сделали такую юридическую конструкцию, которая сделала штраф возможным. Но ГАТИ заявила, что будет менять наш закон. Я считаю, что это рискованно. Потому что даже при незначительной замене юридических терминов автоюристы могут получить возможность обжаловать документ, и тогда закон не будет работать. Поэтому комитет по законодательству инициировал встречу с ГАТИ, на которой мы разъясним нашу позицию. Но пока проблема парковки на газонах заключается не в нашем законе, а в том же, что и вопрос с платной парковкой — ГИБДД не дает данные автомобилистов-нарушителей властям Петербурга, хотя в Москве никаких проблем с этим не возникает. Поэтому мы ждем, чтобы решился вопрос со штрафами за неоплаченную парковку в центре Петербурга. После этого можно будет штрафовать за парковку на газонах в автоматическом режиме», — заключил Алексей Цивилев.

Напомним, штраф за парковку на газоне в Петербурге составляет от трех до пяти тысяч рублей для граждан, от пяти до 40 тысяч для должностных лиц и от 150 до 500 тысяч для юрлиц. Штраф за нарушение правил пользования платной парковкой в Петербурге составляет три тысячи рублей.