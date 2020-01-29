Беглов предложил новые правила освоения бюджета Петербурга

Санкт-Петербург, 29 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил на совещании с членами правительства исполнение городского бюджета за 2019 год. Он отметил, что осваивать бюджет нужно планомерно.

Глава комитета финансов Алексей Корабельников представил оперативные данные по бюджету. В 2019 году дефицит составил 10,5 млрд рублей. Исполнение бюджета по расходам составило 97,4 %, при этом город получил доходы в размере 639 154 млн рублей (101,5 % от плана).

По его словам, остатки с профицита 2018 года направили на компенсацию дефицита 2019 года. Губернатор раскритиковал текущую схему освоения бюджета. По словам Беглова, большая часть средств используется в конце года.

«Надо менять эту практику. Необходимо исправить это, чтобы нас не качало», — сказал Беглов, его слова цитируют «Невские новости».

Глава города распорядился, чтобы петербуржцы были проинформированы о бюджетной политике властей. Он подчеркнул, что открытый бюджет играет большую роль во взаимодействии правительства города и его жителей.

Ранее сообщалось, что Беглов поручил улучшить условия проживания маломобильных петербуржцев. Он также подвел итоги 2019 года.