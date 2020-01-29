Медиагруппа «Патриот» проводит пресс-конференцию об отмене шестидневки в школах Петербурга

Санкт-Петербург, 29 января. Пресс-конференция на тему об отмене шестидневки в школах Петербурга проходит в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Встреча началась в 14.00, в нем принимают участие общественные деятели, парламентарии, педагоги. Спикеры обсуждают плюсы и минусы шестидневной учебной недели, влияние нагрузки на здоровье школьников, а также рассматривают московский опыт пятидневки.

Один из участников пресс-конференции депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что уже давно занимается этим вопросом. Он уверен, что петербургские школы должны перейти на пятидневку.

«Дети не собаки для выставок с медальками. Дети, которые учатся шесть дней, ненавидят школу. Они хотят сломать школу, а потом идут получать зарплату к Навальному», — заметил Милонов.

С Милоновым не согласился Олег Смакотин, депутат МО «Екатерингофский». Он отметил, что в шестидневке есть свои плюсы.

Его поддержал депутат Заксобания Петербурга Алексей Цивилев, предложив копромисс. По его мнению, родители сами должны решать, учиться ли их детям пять или шесть дней в неделю.

Ранее сообщалось, что Милонов предложил вынести на референдум вопрос об отмене шестидневки в петербургских школах.

Полный график мероприятий в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» смотрите здесь.