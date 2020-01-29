Милонов предложил вынести на референдум вопрос о пятидневке в школах Петербурга

Санкт-Петербург, 29 января. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил перевести школы Петербурга на пятидневку. Об этом он сказал на встрече в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Парламентарий отметил, что вновь вернуться к теме сокращения учебной недели в школах стало возможным после анонсирования поправок в Конституцию РФ. Он считает, что школа почти перестала быть институтом воспитания — эта обязанность легла на плечи родителей.

«Нужно провести всенародный петербургский референдум. В свое время молодежные объединения предложили мне создать активистское движение, которое мы условно называем «Дай пять», — рассказал Милонов, его слова передает корреспондент Федерального агентства новостей.

При этом школы не должны быть закрыты в субботу. Этот день лучше оставить для кружков, секций и факультативных занятий, предложил депутат.

Медиагруппа «Патриот» проводит в пресс-конференцию, посвященную шестидневной учебной неделе в петербургских школах. Среди спикеров общественные деятели, муниципальные депутаты, представители ЗакСа и Госдумы.

Полный график мероприятий в пресс-центре смотрите здесь.