Районные суды Петербурга эвакуируют из-за «минирования»

Санкт-Петербург, 29 января. Шесть районных судов Петербурга эвакуировали из-за рассылки сообщений о минировании.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, речь идет о Петродвоцовом, Сестрорецком, Колпинском, Приморском, Октябрьском и Василеостровском судах. Правоохранители уже проверили здания два суда, опасных предметов не обнаружили.

С 28 ноября 2019 года в Петербурге снова началась волна сообщений о «минировании». Правоохранительные органы выясняют, кто причастен к угрозам.

Ранее стало известна, что часть писем о заложенных бомбах были отправлены с сервиса Startmail в Нидерландах. Доступ к нему был заблокирован. ФСБ сообщило, что теперь преступники используют сервис Protonmail.

Ранее сообщалось, что в середине декабря был эвакуирован Верховный суд России из-за угрозы взрыва. В этот же день эвакуировали несколько районных судов.