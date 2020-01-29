Полиция разыскивает в Ленобласти мужчину по подозрению в совращении школьницы

Санкт-Петербург, 29 января. Полиция разыскивает в Волховском районе преподавателя кружка по картингу по подозрению о совращении пятиклассницы, сообщил источник Федерального агентства новостей.

28 января в полицию обратилась женщина 1989 года рождения. Она рассказала, что мужчина 1960 года рождения в помещении секции по картингу совершал развратные действия в отношении девочки 2007 года рождения.

Правоохранители разыскивают подозреваемого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Петербурге годовалый мальчик отравился наркотиками, которые родители оставили в квартире на подоконнике.