Годовалый ребенок попал в больницу в Петербурге с отравлением наркотиками

Санкт-Петербург, 29 января. Ребенок в Петербурге отравился наркотиком, который оставили родители, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 28 января в одном из домов по Светлановскому проспекту. Годовалого малыша госпитализировали с острым отравлением, он находится в тяжелом состоянии.

По предварительнным данным, ребенок нашел на подоконнике камнеобразное вещество растительного происхождения. Родители пострадавшего доставлены в отдел полиции, возбуждено административное производство.

