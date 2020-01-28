Девушка на BMW наехала на группу пешеходов на перекрестке набережной Фонтанки и Невского

Санкт-Петербург, 28 января. Автоледи за рулем BMW проехала перекресток набережной реки Фонтанки и Невского проспекта на красный и врезалась в группу пешеходов, сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах Северной столицы.

ДТП произошло около 21.00 на пересечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта. За рулем белого автомобиля марки BMW 3 серии находилась 21-летняя девушка: проехав на красный свет светофора, она совершила наезд на группу людей и скрылась с места ДТП.

В результате аварии пострадала женщина. Как уточнили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пострадавшая получила легкие травмы, ее доставили в лечебное учреждение.

Чуть позже сотрудникам ГИБДД удалось дозвониться до владелицы BMW, девушка возвращается на место ДТП.