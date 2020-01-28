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Глава «Петербургского метрополитена» может претендовать на звание Почетного гражданина

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Глава «Петербургского метрополитена» может претендовать на звание Почетного гражданина

Санкт-Петербург, 28 января. Начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин 30 лет руководит организацией и может претендовать на звание Почетного гражданина Петербурга, заявил член комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Александр Тетердинко.

Тетердинко высоко оценил работу Гарюгина на должности главы «Петербургского метрополитена». Он отметил, что за время его руководство было сделано очень много: удалось ликвидировать размыв и открыть новые станции.

«Хотелось бы более интенсивно вводить новые станции, но те, которые открывали, метрополитен эксплуатирует достойно и профессионально», ― добавил Тетердинко в комментарии «Петербургскому дневнику».

Тетердинко сообщил, что если поступит предложение о предоставлении Гарюгину звания почетного гражданина, то его будут внимательно рассматривать. Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев также отметил, что Гарюгин делает многое для того, чтобы метро становилось лучше.

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