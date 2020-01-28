Беглов рассказал об итогах 2019 года для Петербурга

Санкт-Петербург, 28 января. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги 2019 года для города.

На заседании правительства во вторник в Смольном градоначальник обратил внимание на то, что 2019 год был сложным. По словам Беглова, Петербург хорошо его преодолел и справился со всеми трудностями.

Петербургский губернатор заметил, что Северной столице необходимо постоянно зарабатывать деньги. Александр Беглов напомнил о необходимости соблюдения прозрачного бюджета. Градоначальник предложил донести всю эту информацию до петербуржцев, которые «должны понимать, куда идут их деньги».

На заседании петербургского правительства также отметили высокий уровень исполнения национальных проектов. Значительно выросли темпы роста налоговых доходов. К настоящему моменту они составили 110,5%. Это свидетельствует о том, что город движется к выполнению задачи, поставленной губернатором Бегловым, — зарабатывать триллион рублей в год. Об этом пишут «Невские новости».