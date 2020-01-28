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Петербургские антимонопольщики оштрафовали «Макдональдс» за бесплатный соус

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Петербургские антимонопольщики оштрафовали «Макдональдс» за бесплатный соус

Санкт-Петербург, 28 января. Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало «Макдональдс» на 110 тысяч рублей за шестирублевый соус. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 

Причиной для административного взыскания стала акция с бесплатным соусом. Обратившийся к антимонопольщикам клиент рассказал, что купил «МакКомбо Чикен Макнаггетс 6 шт», но ему не дали обещанный в рекламном объявлении соус, а предложили его купить за 6 рублей. Хотя в листовке соус был включен в состав предложения из четырех наименований продукции общей стоимостью 155 рублей.

Это, как подчеркнули в УФАС, является нарушением части 7 статьи 5 Закона о рекламе.  За такое нарушение учредитель «Макдональдс корпорейшн» (ООО «СРП»)  должно заплатить штраф в размере 110 тысяч рублей.

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