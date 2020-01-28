Петербургские антимонопольщики оштрафовали «Макдональдс» за бесплатный соус

Санкт-Петербург, 28 января. Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало «Макдональдс» на 110 тысяч рублей за шестирублевый соус. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Причиной для административного взыскания стала акция с бесплатным соусом. Обратившийся к антимонопольщикам клиент рассказал, что купил «МакКомбо Чикен Макнаггетс 6 шт», но ему не дали обещанный в рекламном объявлении соус, а предложили его купить за 6 рублей. Хотя в листовке соус был включен в состав предложения из четырех наименований продукции общей стоимостью 155 рублей.

Это, как подчеркнули в УФАС, является нарушением части 7 статьи 5 Закона о рекламе. За такое нарушение учредитель «Макдональдс корпорейшн» (ООО «СРП») должно заплатить штраф в размере 110 тысяч рублей.