Столетие Республики Карелия отметят этнофестивалем в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 января. Этнофестиваль «Земля Калевалы» откроет празднование столетнего юбилея Республики Карелия в Петербурге. Мероприятие пройдет в Петропавловской крепости 28 февраля. Прием заявок на участие в XIV ежегодном фестивале уже начался. Об этом сообщил автор и руководитель фестиваля Владимир Головачев.

По словам организаторов, заявки будут приниматься на сайте проекта до 10 февраля. Отмечается, что гостей праздника ждет насыщенная музыкальная программа, конкурсы и танцы. Руководитель проекта Владислав Головачев рассказал, что жители Северной столицы получат уникальную возможность приобщиться к культурному достоянию Карелии, передает интернет-телевидение «Город+».

«Наш фестиваль – долгожитель, он ведет свою историю с 2006 года. Мы всегда берегли его идентичность и придерживались уютного, семейного формата. Сначала мы провели фестиваль разово. Но сегодня наша мечта превратилась в любимую всеми ежегодную акцию», — рассказал организатор.

Заключительные этапы фестиваля будут проходить в Петропавловской крепости. Победители конкурсных номинаций получат награды и поздравят Республику Карелия с вековым юбилеем.

В рамках проекта пройдет международно-практическая конференция «Геокультурное пространство Карелии: традиции, современность, перспективы развития». Исследователи из Индии, Китая, Вьетнама и России представят свои доклады об истории, народах, искусстве и развитии Карелии.

«Калевала – это карело-финский эпос. По сути, мы с вами и сейчас находимся на Земле Калевалы – это огромная историческая территория, которая включает в себя не только Республику Карелия, но и Финляндию, и Ленинградскую область, и Санкт-Петербург», — делится Владимир Головачев.

Праздник посетит и композитор Александр Колкер. Ему вручат высшую награду республики и исполнят его известную песню «Карелия» на уникальном старинном карильоне Петропавловского собора.