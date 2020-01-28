Проблему шестидневки в петербургских школах обсудят депутаты и педагоги

Санкт-Петербург, 28 января. В среду, 29 января, в 14.00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоится пресс-конференция на тему «Отмена шестидневки в петербургских школах. Плюсы и минусы шестидневной учебной недели. Как повышенная нагрузка сказывается на здоровье школьников? Что лучше для ребенка — лишний выходной или меньшее количество уроков на буднях? Московский опыт пятидневки».

В дискуссии примут участие:

1. Виталий Валентинович Милонов, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

2. Олег Алексеевич Смакотин, депутат МО «Екатерингофский».

3. Цивилев Алексей Николаевич, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

4. Алексей Чернеевский, кандидат философских наук, семейный психолог.

5. Галина Махарадзе, «Миссис Санкт-Петербург Интернешнл».

6. Ольга Лукоянова, общественный деятель, руководитель службы сопровождения приемных семей, педагог, многодетная мама, директор центра родительской культуры «Светлица», руководитель учреждения «Ольгинские приюты».

Напомним, что депутат Госдумы Виталий Милонов давно занимается проблемой шестидневки, считая, что в Петербурге школам следует перейти на пятидневную учебную неделю. По мнению парламентария, шестой день может быть выгоден для системы образования — больше учебных часов, больше зарплата учителей. Но при этом страдают дети и семья, лишенные возможности полноценного общения.

При этом Олег Смакотин, депутат МО «Екатерингофский», полагает, что в шестидневке есть и свои плюсы, а Алексей Цивилев, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, предлагает, чтобы родители в каждой школе сами решали этот вопрос.

Дискуссия предполагается интересной и содержательной. Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197 374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16

Все вопросы о порядке проведения мероприятий пресс-центра можно задать по почте presscenter@mediapatriot.ru или по телефону 8 (963) 231-53-16. По этим же контактам необходимо аккредитоваться на мероприятия.