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Проблему шестидневки в петербургских школах обсудят депутаты и педагоги

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Проблему шестидневки в петербургских школах обсудят депутаты и педагоги

Санкт-Петербург, 28 января. В среду, 29 января, в 14.00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоится пресс-конференция на тему «Отмена шестидневки в петербургских школах. Плюсы и минусы шестидневной учебной недели. Как повышенная нагрузка сказывается на здоровье школьников? Что лучше для ребенка — лишний выходной или меньшее количество уроков на буднях? Московский опыт пятидневки».

В дискуссии примут участие:

1.  Виталий Валентинович Милонов, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации.

2.  Олег Алексеевич Смакотин, депутат МО «Екатерингофский».

3.  Цивилев Алексей Николаевич, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

4.  Алексей Чернеевский, кандидат философских наук, семейный психолог.

5.  Галина Махарадзе, «Миссис Санкт-Петербург Интернешнл».

6.  Ольга Лукоянова, общественный деятель, руководитель службы сопровождения приемных семей, педагог, многодетная мама, директор центра родительской культуры «Светлица», руководитель учреждения «Ольгинские приюты».

Проблему шестидневки в петербургских школах обсудят депутаты и педагоги

Напомним, что депутат Госдумы Виталий Милонов давно занимается проблемой шестидневки, считая, что в Петербурге школам следует перейти на пятидневную учебную неделю. По мнению парламентария, шестой день может быть выгоден для системы образования — больше учебных часов, больше зарплата учителей. Но при этом страдают дети и семья, лишенные возможности полноценного общения.

При этом Олег Смакотин, депутат МО «Екатерингофский», полагает, что в шестидневке есть и свои плюсы, а Алексей Цивилев, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, предлагает, чтобы родители в каждой школе сами решали этот вопрос.

Дискуссия предполагается интересной и содержательной. Медиагруппа «Патриот» приглашает к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197 374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

presscenter@mediapatriot.ru

Телефон: 8 (963) 231-53-16

Все вопросы о порядке проведения мероприятий пресс-центра можно задать по почте presscenter@mediapatriot.ru или по телефону 8 (963) 231-53-16. По этим же контактам необходимо аккредитоваться на мероприятия.

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