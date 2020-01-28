Беглов поручил улучшить условия проживания маломобильных граждан в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 января. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил провести работу по повышению комфортных условий проживания маломобильных групп населения. По всем районам города проведут инвентаризацию и выявят существующие недоработки в этом вопросе. Об этом он заявил на заседании правительства Санкт-Петербурга в Смольном, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Наша задача заботиться о таких людях. Все новые детские площадки должны быть оборудованы для детей с ограниченными возможностями», — заявил Беглов.

Беглов начал заседание с вручения юбилейных медалей участникам Великой Отечественной войны.

«Указом президента, отдавая дань подвигу и самоотверженности, вручаются медали за оборону Ленинграда, за победу над Германией», — сообщил губернатор.

Кроме того, в ходе заседания обсуждалось исполнение бюджета города за 2019 год. Члены правительства отчитались о реализации мероприятий по вовлечению граждан в бюджетный процесс и о задачах на 2020 год. Сообщается, что исполнение доходной части бюджета Северной столицы составило 101,5 %.